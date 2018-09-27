Беларусь должна позиционировать себя как страну с натуральным земледелием - ученый

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь должна позиционировать себя как страну с натуральным земледелием. Такое мнение выразил начальник отдела питания Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по продовольствию Валерий Шилов во время круглого стола "Как сделать питание белорусов более полезным?", который провела редакция газеты "7 дней" в пресс-центре БЕЛТА.

"То, что нашей пищевой продукции все доверяют, нужно использовать для повышения привлекательности Беларуси. Отечественные продукты органического земледелия и животноводства помогут нам привлечь большее число туристов из других стран", - убежден ученый.

От отметил, что в продуктах из молока и мяса животных, выращенных на свободном выпасе и питающихся зелеными кормами, содержится много незаменимых жирных кислот омега-3, которых недостаточно в рационе белорусов. А в продуктах от животных, находящихся на стойловом содержании и получающих комбикорма, много жирных кислот омега-6, которые получаем в избытке и из других источников.

"Мир заинтересовался органическим земледелием и продуктами питания, получаемыми на таких полях и фермах. Однако пока этот сегмент в Беларуси развивается слабо, - считает заместитель генерального директора НПЦ НАН Беларуси по продовольствию Елена Моргунова. - Условно к нему можно отнести часть фермерской продукции, где не применяются химические методы защиты растений и ветпрепараты для животных".

В Беларуси разрабатывается закон об органическом земледелии, в котором будет определено понятие органического производства, а также закреплены общие требования к производству и обращению органической продукции.

"Такой закон давно работает в Украине, готовится к утверждению в России. Мы также не должны отставать от всего мира, и соседей в частности. На мой взгляд, иметь 5-10% от общего числа продуктов питания, полученных путем органического земледелия и животноводства, - это хороший результат", - полагает Елена Моргунова.

По словам ученых, такой вид сельского хозяйства более трудозатратен, потому и цены на органическую продукцию несколько выше.

Текст круглого стола опубликован сегодня в газете "7 дней" и на сайте БЕЛТА.-0-