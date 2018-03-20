Беларусь готова к новым шагам в сторону восстановительного правосудия в отношении подростков - Мицкевич

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова делать новые шаги в применении принципов восстановительного правосудия по делам о преступлениях несовершеннолетних. Об этом заявил корреспонденту БЕЛТА заместитель главы Администрации Президента Валерий Мицкевич перед международной конференцией соответствующей тематики, которая проводится в Минске.

"Эксперты из разных стран с разными правовыми системами поделятся сегодня опытом, что позволит нам выработать свои позиции и, возможно, приведет к определенным решениям в законодательстве. Во всех странах к правосудию в отношении несовершеннолетних особое отношение", - отметил Валерий Мицкевич. По его мнению, восстановительное правосудие в этом случае является важным инструментом, который препятствует криминализации личности ребенка. "Применение процедур, альтернативных уголовному преследованию и наказанию, способствует восприятию подростком социально-полезных моделей поведения, осознанию последствий своего поступка, выступает элементом профилактики противоправного поведения", - сказал замглавы Администрации.

Он подчеркнул, что практика применения уголовного законодательства постоянно анализируется, поскольку нужно реагировать на серьезные изменения современных реалий. Иногда эти изменения делаются в сторону усиления наказания. "Ужесточая санкции статей Уголовного кодекса или Кодекса об административных правонарушениях (например, когда был понижен возраст привлечения к уголовной ответственности за наркопреступления), государство таким образом пытается удержать от совершения таких преступлений несовершеннолетних", - пояснил Валерий Мицкевич.

Председатель Комитета ООН по правам ребенка Рената Винтер считает восстановительное правосудие самым современным подходом. "Его принцип заключается в том, чтобы ребенок понял, что он сделал плохо и чтобы у него был шанс исправиться. Говоря о восстановительном правосудии, мы имеем в виду совершенно новую систему, и медиация - всего лишь один из многих ее инструментов. Беларусь уже многое сделала на этом пути и сейчас находится в хорошей отправной точке для того, чтобы сделать еще больше. Важно донести до широкой общественности сигнал, что те, кто принимает решение, нацелены на работу по данной проблематике", - отметила Рената Винтер.

Она уверена, что население страны поддержит подобные реформы: если ребенок поступил плохо, большинство согласится с тем, что ему нужно помочь, а не наказать. "Здесь важно работать плотно со СМИ. Когда они поймут проблематику и подходы, то через них затем легче донести эти мысли до населения", - заключила председатель Комитета ООН по правам ребенка.

Данная проблематика впервые обсуждается в Беларуси на международном уровне по инициативе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Организаторы международной конференцией "Восстановительное правосудие по делам о преступлениях несовершеннолетних" - Национальный центр законодательства и правовых исследований (НЦЗПИ), ЮНИСЕФ в Беларуси и Белорусский республиканский союз юристов - нацелены на осмысление сущности преступлений, совершаемых несовершеннолетними, и путей внедрения альтернатив уголовному наказанию в Беларуси, развитию институтов медиации, пробации и отвлечения. "Конференция станет первым шагом на пути к налаживанию эффективного диалога между правительством, международными партнерами и НГО в вопросе восстановительного правосудия в отношении несовершеннолетних, а также будет способствовать реализации международных стандартов и наилучших мировых практик в данной области права", - отметили организаторы.-0-