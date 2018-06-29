Беларусь готовится отметить День Независимости: куда пойти на праздник

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Города Беларуси готовятся к празднованию Дня Независимости, в некоторых мероприятия стартовали уже 28 июня, а пик массовых гуляний придется на 2 и 3 июля, сообщает БЕЛТА.

Минск

Наиболее масштабно праздник отметит Минск. В столице пройдет свыше 100 мероприятий: концерты с участием творческих коллективов и исполнителей, торжественные собрания, спортивные соревнования, митинги-реквиемы, игровые программы, выставки. Будет организована праздничная торговля, развернутся гулянья в парковых зонах города.

Так, уже 2 июля возле Дворца спорта с 12.00 пройдут "Дзень вышыванкі" с десятком интерактивных площадок и физкультурно-спортивный праздник, с 16.00 во Дворце Республики - торжественное собрание и концерт мастеров искусств "Васiльковае неба".

В День Независимости к 10.00 зрителей приглашают на традиционный парад войск Минского гарнизона (на котором обещают много сюрпризов) и массовый театрализованный эпизод "Мой родны кут" у стелы "Минск - город-герой". В его финале в небо поднимутся аэростат и тысяча шаров в цветах белорусского флага. На площадке у Дворца спорта состоится большой концерт творческих коллективов и исполнителей, праздничная ярмарка. Тематические гуляния закружат и тех, кто заглянет на территорию Верхнего города.

Праздничные мероприятия планируются и во всех административных районах столицы. В парке им. 900-летия Минска - детский велоквест, возле "Чижовка-Арены" - уличные гонки. Также в программе значатся велопробег по памятным местам Минска, квест-игры, мастер-классы, мотопарад "Победа", фестиваль гиревого спорта, международный турнир по силовому экстриму, первенства по парусному спорту, легкой атлетике, спортивным единоборствам и др. В Лошицком парке с 12.00 до 18.00 пройдет фестиваль национальных кухонь и культур Holi Fest, который перенесет в волшебную страну. Попавших в нее ждут выступление диджеев, артистов, зажигательный MC, красочный флешмоб, множество красок и заряд хорошего настроения.

Вечером, в 21.00, на площадке у стелы "Минск - город-герой" начнется гала-концерт "Беларусь - адзiная Радзiма" - калейдоскоп всех регионов страны, поскольку артисты будут представлять свою малую родину. Кульминацией программы станет акция "Споем гимн вместе" (22.55) и, конечно, праздничный салют с 23.00. Красочное воздушное шоу возле стелы продлится 10 минут. Всего в столице определено шесть огневых точек: парк 50-летия Победы у стелы, улица Пригородная, аэропорт Минск-1, пустырь в районе Чижовского кладбища, пустырь в районе водохранилища Дрозды, а также военный городок - микрорайон Уручье.

Для удобства гуляющих наземный общественный транспорт будет ходить до 2 часов ночи, вход в метро закроется в 1.30.

Минская область

Утром планируются официальные мероприятия с возложением цветов в мемориальных комплексах "Курган Славы", "Хатынь", "Дальва". Вечером, в 23.00, регион присоединится к республиканской акции "Споем гимн вместе" в Молодечненском амфитеатре.

В Молодечно праздник начнется уже 2 июля с выставки "Наша малая родина глазами художников мира" - работ участников II открытого пленэра художников "Маладзечна АРТ - 2018". В Несвиже в этот же день в 9.00 запланировано торжественное открытие аллеи воинам-интернационалистам по ул. Гейсика, 1, а затем с Ратушной площади, где пройдет праздничное театрализованное шествие, мероприятия переместятся в городской парк, где продлятся до 18.00. С 21.00 на стадионе "Урожай" горожан и гостей будут развлекать музыкальными выступлениями известные российские исполнители.

Непосредственно 3 июля на главных площадях районных центров пройдут праздничные концертные программы с участием артистов белорусской эстрады. В крупных городах они завершатся фейерверками в 23.00 (в Вилейке - в 00.10).

Жителям Дзержинска предлагают с 10.40 посетить открытие выставки "Роднаму краю часцінку душы прысвячаю!" в аллее городского парка, возле касс которого одновременно развернется развлекательно-игровая площадка "Крутагорскія пацешкі". На городском стадионе с 13.00 до 16.00 планируется товарищеский матч по футболу и турнир по стритболу, а у фонтана - библиотечная бэби-арт поляна (с 11.00 до 15.00).

В городском парке культуры и отдыха Любани с 10.00 будет работать библиоплощадка и пройдет смотр-конкурс тематических подворий сельских советов района, посвященный Году малой родины.

По улицам Столбцов с 10.15 пройдет марш-парад духовых оркестров "Золотая труба". Жители и гости Старых Дорог с 10.00 смогут увидеть на Центральной площади торжественный митинг, парад военной, специализированной и сельскохозяйственной техники, а также парад детских колясок, а с 12.00 - поучаствовать в веселых активностях в городском сквере.

В Жодино масштабные празднования развернулись уже с 25 июня, поскольку город 3 июля отмечает еще и 55-летие. Тематические концерты, открытый кубок по гиревому марафону, турнир по боевому самбо, соревнования по гонкам на лыжероллерах, конкурс "Мисс Жодино", открытие новой спортивной площадки - каждый день насыщен событиями. Так, 2 июля на месте разрушенного храма Святого Архангела Михаила по ул. Московская в 10.00 откроется часовня. В этот же день у памятного знака "Звезда" состоится митинг, вслед за ним - открытие площадки городов-побратимов и торжественное собрание. В программе открытый легкоатлетический забег (с 15.00 до 17.00) и республиканская акция Федерации профсоюзов "Мы - вместе!" с 17.00 на сцене городского парка. 3 июля начнется утренним театрализованным шествием в центре города. Гуляющие по проспекту Мира с 11.00 попадут на фестиваль уличных театров и кулинарно-кондитерский фест. Маленькие гости смогут весело провести время днем на развлекательном театральном празднике "Планета желаний". После обеда первых посетителей встретят подаренная городу его предприятиями аллея креативных скамеек вдоль проспекта Ленина и обновленный после реконструкции парк культуры и отдыха. Вечером гостей и жителей Жодино приглашают на стадион "Торпедо", где с 20.00 состоится концерт звезд белорусской и российской эстрады, пройдет акция "Споем гимн вместе". Ночное небо раскрасит яркий салют.

Брест

Фестиваль белорусской культуры "Дзень вышыванкi" вернет брестчан к национальным корням 1 июля. С 11.00 до 15.30 площадь Ленина украсит орнамент из интерактивных зон, белорусских настольных игр, аквагрима, фоторазвлечений.

В День Независимости по всему городу будет работать множество музыкальных и спортивных площадок.

После возложения цветов на площади Свободы и в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" во второй из этих локаций откроют Молодежный патриотический центр. Его создали в отреставрированном здании штаба 125-го стрелкового полка РККА для изучения истории города и крепости, занятий военно-прикладными видами спорта, привлечения туристов.

В парке культуры и отдыха на ул. Ленина любителей активного отдыха в 10.00 ждет спортивный праздник, а с 14.00 - выступления брестских артистов. Послушать музыку и потанцевать можно будет также в парке Воинов-интернационалистов (с 17.00 до 20.00), в микрорайоне Дубровка (с 16.00 до 20.00), на пешеходной улице Советской (с 16.00 до 19.00).

В 21.45 на площади Ленина начнется большой концерт с участием финалистов областного музыкального проекта "Дебют с оркестром-3". Позже голоса из Бреста сольются с другими по всей Беларуси в исполнении гимна. Праздничный салют в крепости завершит торжества.

Витебск

В Витебске праздник начнется в 10.00 на площади Победы - возложением цветов к мемориальному комплексу, митингом и праздничным парадом, в котором будут участвовать работники предприятий и организаций, спортсмены, военные, молодежь, творческие коллективы.

Эта площадь на весь день станет главным местом событий. Планируются концерты, выставка техники военных и спасателей, демонстрация современного оружия. В 22.55 именно здесь все желающие смогут присоединиться к акции "Споем гимн вместе". И отсюда будет самый удачный наблюдательный пункт за праздничным салютом в 23.00.

Кроме того, выставки, аттракционы, концертные программы пройдут на площади Свободы и в парке Победителей. В парке Фрунзе в 14.00 начнется двухчасовое выступление духового оркестра. А на улице Пушкина можно будет освоить несколько новых па из разных танцевальных направлений.

Гомель

В районах Гомеля 3 июля пройдет около сотни мероприятий. Вот лишь самые крупные из них.

Торжественное шествие по центральной улице областного центра запустит марафон событий в 10.00 и обещает в этом году новинки. Прогуливаясь по площадкам города, можно попасть на историко-художественную реконструкцию "Матч Победы" (игру между "советскими футболистами" и "сборной солдат вермахта" реконструируют на стадионе в Костюковке в 12.00), на "Свята вышыванкі", в город мастеров, отведать солдатской каши у кинотеатра имени М.Калинина. А заглянув во внутренний двор здания "Полеспечати", можно окунуться в фестиваль городской культуры "Проходной двор". Здесь будет и кинозона, и фудкорт, и детская зона, и отдых для молодежи, и художники-шаржисты, и музыкальные сеты от гомельских диджеев.

Поздравит гомельчан с Днем Независимости и заслуженная артистка России Кристина Орбакайте. Концерт на стадионе "Центральный" начнется в 15.30.

В Советском районе программа "Под мирным небом Беларуси" объединит "Беларусь самобытную", "Беларусь молодежную" и "Беларусь спортивную". Во время молочно-масленого феста "Сделано в Беларуси" гостям праздника предложат взбить масло из отборных сливок, выпить молоко на скорость. В Новобелицком районе в зоне отдыха "Пруды" пройдет "Белорусский карнавал", арт-пикник, выставка дизайн-машин "Яркие краски", молодежный фест, показательные выступления боксеров и др.

Гимн Беларуси и залпы салюта в 23.00 завершат программу. Разноцветные фейерверки одновременно выпустят из четырех точек в разных частях Гомеля.

Гродно

Центром притяжения станет территория рядом с Курганом Славы по проспекту Космонавтов. Утренняя программа откроется митингом и парадом войск Гродненского гарнизона. В качестве бонуса - дефиле оркестра, плац-концерт взвода почетного караула и угощение солдатской кашей.

Территория рядом с Курганом Славы станет и основной площадкой вечерних мероприятий с праздничной торговлей, развлечениями, концертом и танцами. Завершится день акцией "Споем гимн вместе" и ярким салютом.

Территория парка им. Жилибера будет тематической семейной зоной. В Швейцарской долине все будет посвящено темам спорта и Году малой родины. На Советской площади развернется выставка ретро-автомобилей и мотоциклов, готовятся активности для велосипедистов. Здесь же будет работать выездная торговля. Ресторан под открытым небом займет площадь Ленина. Концерты, анимационные площадки, тематические фотозоны преобразят пешеходную улицу Советскую.

На новой смотровой площадке на высоком берегу Немана по улице Дарвина проведут концерт: декорациями для артистов станут виды исторического центра Гродно.

Для тех, кто по различным причинам не сможет выбраться в центр города или на Курган Славы, праздничные площадки откроются в спальных районах города: Ольшанке, Вишневце, Девятовке, в районе улицы Домбровского.

Насыщенной будет программа и в районных центрах.

Могилев

Могилев уже с 28 июня отмечает День города, плавно перетекающий в День Независимости, - театрализованными шествиями, ярмарками и выставками, концертами звезд и сразу двумя фейерверками - 30 июня и 3 июля.

2 июля концертно-развлекательные программы наполнят город звуками с 11.00 на открытой площадке ясли-сада-средней школы №44, с 12.00 на улице Кулешова, 20; улице Гришина, 59а, а с 13.00 на площади Звезд.

В День Независимости в мемориальном комплексе "Буйничское поле" в 10.00 стартуют главные мероприятия. Семьям будет интересно побывать на детском празднике и музыкально-поэтической программе в Комсомольском сквере или празднике национальной культуры по улице Ленинской (с 12.00 до 18.00). В то же время в сквере им. Герцена развернется музыкально-выставочная экспозиция, с полудня концертно-развлекательные программы начнутся на популярных открытых площадках города.

Любители потанцевать смогут продолжить свой марафон вечером - с 18.00 до 20.00 на площади Звезд, с 20.30 - на площади Славы. Здесь же на летней эстраде праздник придет к своей кульминации - совместному исполнению гимна страны. В 23.00 грянут залпы салюта над набережной реки Днепр и парком им. Горького.

Бобруйск тоже растянул празднование Дня города с 29 июня до Дня Независимости, и стоит отметить немало интересного в программе. Так, 1 июля на местном стадионе им. А. Прокопенко в 11.00 откроется городской ЗОЖ-фестиваль, в полдень подключатся площадки в Молодежном парке и Парке культуры и отдыха, а через час стартуют главные мероприятия на площади Ленина. Каждый найдет здесь что-то для себя: зоны развлечений, примечательные сувениры от местных мастеров, угощения и торговые ряды, выступления артистов. Завершится вечер концертом группы "J:Морс".

День Независимости бобруйчане начнут митингом и возложением цветов в 12.00 на площади Победы. Здесь же можно будет увидеть дефиле оркестра Бобруйской военной комендатуры и караула войсковой части. Одновременно стартуют активности на площади Ленина, торговые ряды и фуд-корт будут работать до позднего вечера. Все желающие споют гимн, завершающие слова которого прозвучат под залпы салюта.-0-