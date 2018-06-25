25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Алтай намерены развивать сотрудничество в сферах экономики, науки и культуры, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.
Совет Министров Беларуси принял предложение Министерства иностранных дел о заключении соглашения между правительством Беларуси и правительством Алтая (Российская Федерация) о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах.
Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров от 21 июня 2018 года №472.-0-
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