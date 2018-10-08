Беларусь и Армения обсудят военное сотрудничество и взаимодействие в ОДКБ

Во время встречи. Фото Министерства обороны

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении Артак Давтян находится с официальным визитом в Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.

На встречах с руководством Вооруженных Сил Беларуси предполагается обсудить вопросы текущего состояния международной и региональной безопасности, двустороннего военного сотрудничества, а также взаимодействия в ОДКБ.

Планируется, что Артак Давтян посетит воинские части Минского и Гродненского гарнизонов.-0-