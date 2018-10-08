Беларусь и Армения обсудят военное сотрудничество и взаимодействие в ОДКБ

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении Артак Давтян находится с официальным визитом в Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.
На встречах с руководством Вооруженных Сил Беларуси предполагается обсудить вопросы текущего состояния международной и региональной безопасности, двустороннего военного сотрудничества, а также взаимодействия в ОДКБ.
Планируется, что Артак Давтян посетит воинские части Минского и Гродненского гарнизонов.-0-
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