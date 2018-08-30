30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Астраханская область намерены развивать сотрудничество в сфере туризма. Об этом шла речь на встрече министра спорта и туризма Беларуси Сергея Ковальчука с заместителем председателя правительства - министром культуры и туризма Астраханской области Галиной Зотеевой, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минспорта.

Стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества в области туризма. Сергей Ковальчук подчеркнул, что Россия традиционно является популярным направлением путешествий для многих белорусов, и россияне также проявляют немалый интерес к Беларуси.

Галина Зотеева уже не в первый раз приезжает в Минск, но, по ее признанию, всякий раз находит в белорусской столице что-то новое и интересное. Глава ведомства побывала и в регионах Беларуси, где ее впечатлили природные ландшафты, древняя архитектура, национальная кухня и доброжелательность местных жителей. Она отметила, что Астрахань тоже готова удивлять туристов. Город растет, обновляется инфраструктура, реставрируются исторические здания, продлена набережная, которая тянется вдоль Волги, открыт театр оперы и балета, работают музеи и галереи, проводятся музыкальные и гастрономические фестивали. В Астраханской области проживают около 130 национальностей, и каждая хранит уникальные рецепты блюд из рыбы - главного богатства водоемов южного региона.

Галина Зотеева предложила организовать инфотур по области для белорусских туроператоров. Сергей Ковальчук поддержал инициативу российской коллеги и отметил, что Беларусь готова сотрудничать с Астраханской областью не только в сфере туризма, но и спорта.-0-