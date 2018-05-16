16 мая, Баку /БЕЛТА - Trend/. Беларусь и Азербайджан обсудили перспективы развития военно-технического сотрудничества во время встречи министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова с белорусской делегацией во главе с председателем Государственного военно-промышленного комитета генерал-майором Олегом Двигалевым. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
Стороны выразили удовлетворение результатом совместной деятельности в военной и военно-технической сферах, а также подчеркнули важность развития сотрудничества в этих областях.
Положительную оценку получило принятие на вооружение азербайджанской армией военной продукции различного назначения, предусмотренной для всех видов и родов войск, которая производится предприятиями военно-промышленного комплекса Беларуси. Были определены направления реализации новых крупных проектов, направленных на повышение боеспособности азербайджанской армии.-0
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