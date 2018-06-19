Беларусь и Башкортостан будут сотрудничать в сфере образования в лесном хозяйстве

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов лесного хозяйства и Министерство лесного хозяйства Башкортостана подписали соглашение о сотрудничестве в области образования в сфере лесного хозяйства. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства лесного лесного хозяйства Беларуси.

"Целью реализации документа является взаимодействие сторон по принятию согласованных мер в области дополнительного образования взрослых в части профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки работников лесного хозяйства", - пояснили в пресс-службе.

Среди основных направлений взаимодействия совместная разработка типовых образовательных программ и нормативных правовых актов, осуществление информационного обмена в области профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки работников лесного хозяйства, участие в профильных республиканских и международных конгрессах, семинарах, конференциях, симпозиумах.

Также в документе отмечено, что стороны изучают возможность применения дистанционного обучения в научных и образовательных учреждениях, предоставляющих услуги профессиональной подготовки (обучения), повышения квалификации и переподготовки работников лесного хозяйства.

Подписание данного соглашения стало возможным после официального визита делегации Башкортостана в Беларусь в апреле текущего года. Во время визита состоялся обмен мнениями о состоянии и путях совершенствования образовательного процесса по обучению специалистов лесного хозяйства и лесозаготовительного производства, подготовке машинистов трелевочных (лесозаготовительных) машин. Стороны обсудили также перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений в области образовательных и лесных технологий, а также обучения преподавательского состава.

Государственное учреждение дополнительного образования взрослых "Республиканский центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов лесного хозяйства" было создано в 2001 году. Ежегодно в учебном центре и его филиалах в г.п. Бешенковичи и Мозыре обучается около 3 тыс. слушателей. Учреждение работает по трем направлениям: повышение квалификации (руководящих работников и специалистов), подготовка и переподготовка рабочих кадров. Услуги центра востребованы среди белорусских и иностранных специалистов.-0-