Беларусь и Болгария будут развивать сотрудничество в области фармацевтики и беспилотной авиатехники

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Болгария должны активизировать научное сотрудничество в области фармацевтики и беспилотной авиационной техники. Об этом заявил председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков сегодня во время встречи с президентом Болгарской академии наук Юлианом Ревалски, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Также среди перспективных направлений - исследования в области нано- и биотехнологий, химии, светодиодной техники. "Научные организации НАН Беларуси заинтересованы в долгосрочном, системном и взаимовыгодном сотрудничестве с научными организациями Болгарской академии наук", - подчеркнул Владимир Гусаков.

Болгарская сторона в свою очередь заинтересована в расширении сотрудничества по всем областям, представляющим взаимный интерес. К их числу относятся общественные науки и археология, реализация совместных исследовательских проектов и научных мероприятий, подготовка научных кадров.

Сегодня президент Болгарской академии наук провел переговоры с руководством НАН Беларуси, ознакомился с экспозицией Музея истории НАН, постоянно действующей выставкой НАН Беларуси "Достижения отечественной науки - производству". Во время визита члены болгарской делегации посетят такие организации НАН, как Объединенный институт машиностроения, НПЦ по материаловедению, Объединенный институт проблем информатики, Институт математики, Институт истории и УП "Геоинформационные системы".

Делегация Болгарской академии наук во главе с президентом Юлианом Ревальски посещает Беларусь 27-30 мая. Делегация прибыла по приглашению руководства НАН Беларуси. Это первый визит главы ведущей научной организации Болгарии в НАН. Цель визита - посещение организаций НАН Беларуси, ознакомление с их деятельностью, обсуждение перспективных направлений и механизмов развития сотрудничества. По итогам визита планируется подписание обновленного соглашения о сотрудничестве между НАН Беларуси и Болгарской академией наук.-0-