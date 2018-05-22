Беларусь и Чехия планируют подписать соглашение о сотрудничестве в науке и технологиях

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Чехия планируют подписать межправительственное соглашение о сотрудничестве в области науки и технологий. Надежду на его скорейшее заключение заместитель министра иностранных дел Беларуси Евгений Шестаков выразил сегодня на заседании белорусско-чешской смешанной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству, передает корреспондент БЕЛТА.

"Рад отметить, что мы продолжаем расширять договорно-правовую базу нашего сотрудничества. В марте этого года мы подписали межправительственное соглашение о пенсионном обеспечении. Хотел бы выразить надежду, что в скором времени мы выйдем на заключение межправительственного соглашения о сотрудничестве в области науки и технологий", - сказал Евгений Шестаков.

В 2017 году товарооборот между странами после трех лет снижения начал расти. В первом квартале этого года тенденция сохраняется.

За январь-март 2018 года белорусский экспорт превысил $28 млн (рост на 48,4%), а импорт составил $52,1 млн (рост на 27,3%).

При этом, как отметил Евгений Шестаков, положительная динамика связана не с увеличением цен на нефть и нефтепродукты, калийные и азотные удобрения, а с общим оживлением деловой активности в Беларуси.-0-