Беларусь и Чехия подписали план военного сотрудничества на 2019 год

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Праге состоялась рабочая встреча представителей министерств обороны Беларуси и Чехии по вопросам двустороннего военного сотрудничества, сообщили БЕЛТА в пресс-службе военного ведомства.
"Стороны обсудили перспективы военного сотрудничества между оборонными ведомствами и обменялись мнениями об актуальных вопросах международной безопасности", - отметили в пресс-службе.
Подписан план военного сотрудничества на 2019 год.-0-
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