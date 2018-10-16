Беларусь и Чехия подписали план военного сотрудничества на 2019 год

Во время встречи. Фото Министерства обороны

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Праге состоялась рабочая встреча представителей министерств обороны Беларуси и Чехии по вопросам двустороннего военного сотрудничества, сообщили БЕЛТА в пресс-службе военного ведомства.

"Стороны обсудили перспективы военного сотрудничества между оборонными ведомствами и обменялись мнениями об актуальных вопросах международной безопасности", - отметили в пресс-службе.

Подписан план военного сотрудничества на 2019 год.-0-