Беларусь и Египет обсуждают совместную разработку компьютерных игр

2 октября, Минск /Вероника Пустовит - БЕЛТА/. Беларусь и Египет обсуждают возможность совместной разработки компьютерных игр. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил посол Беларуси в Египте Сергей Рачков, комментируя прошедшие накануне переговоры с министром связи и информационных технологий Египта Амру Талаатом.

"У египетской стороны есть интерес к совместной разработке компьютерных игр", - отметил Сергей Рачков. По его словам, белорусская сторона готова делиться накопленным опытом в этой области, а также в разработке мобильных приложений, построении центров обработки данных с подключением к облачным сервисам центров всех государственным органов, создании и развитии электронного правительства, построении цифровой экономики.

Посол предложил организовывать обмен студентами, а также подготовительные курсы на базе белорусских вузов и с выездом специалистов в Египет. Речь шла в том числе о проведении совместных научных программ в области информационно-коммуникационных технологий, взаимодействии в сфере кибербезопасности.

На встрече посла и министра связи и информационных технологий внимание было уделено двустороннему взаимодействию в области IТ-сектора, была достигнута договоренность о проработке визита египетской экспертной группы высокого уровня в области информационно-коммуникационных технологий в Минск.-0-