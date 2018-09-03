3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Финляндия будут развивать сотрудничество в природоохранной сфере. Об этом шла речь на переговорах министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрея Худыка с делегацией парламента Финляндии во главе с председателем группы дружбы с Беларусью, членом фракции Национальной коалиционной партии Вилле Рюдманом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минприроды.

На встрече обсуждались актуальное состояние и перспективы развития взаимодействия Беларуси и Финляндии в природоохранной сфере. Стороны высоко оценили уровень сотрудничества между двумя странами в этой области. В настоящее время взаимодействие Минприроды Беларуси с финской стороной строится в основном в соответствии с международными проектами, реализуемыми по линии Экологического партнерства Северного измерения, Комиссии по защите морской среды Балтийского моря, Комиссии по защите окружающей среды Союза Балтийских городов. Ведущими партнерами в реализации на территории Беларуси ряда международных проектов в этой сфере являются финские природоохранные организации и Фонд им Дж.Нурминена.

В разговоре был затронут вопрос развития двустороннего сотрудничества профильных природоохранных ведомств Беларуси и Финляндии, которое позволит эффективно решать экологические вопросы региона Балтийского моря, а также создать условия для привлечения передовых мировых технологий в области охраны окружающей среды в Беларусь.

"Отдельное внимание участники встречи уделили вопросам безопасного использования атомной энергии. Стороны сошлись во мнении, что атомная энергия - чистая энергия будущего, основным преимуществом которой является экологичность и экономичность при условии правильного ее использования. Они пришли к согласию, что экология не имеет границ и находится за пределами политики, а установление более близкого сотрудничества стран в области охраны окружающей среды позволит сблизить наши народы и будет способствовать решению вопросов и в других сферах", - отметили в пресс-службе.-0-