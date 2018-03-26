Беларусь и Франция обсудят сотрудничество в области контроля над вооружениями

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рабочая встреча представителей вооруженных сил Беларуси и Франции по вопросам сотрудничества в области контроля над вооружениями состоится 27 марта в городе Крей (Франция), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.
Во время встречи планируется обсудить вопросы реализации международных договоров в области контроля над вооружениями в 2018 году и согласовать мероприятия двустороннего сотрудничества на 2019 год.-0-
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