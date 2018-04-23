Беларусь и Франция рассмотрели перспективные направления взаимодействия в сфере научных исследований

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Франция рассмотрели перспективные направления взаимодействия в области научных исследований. Об этом шла речь во время встречи посла Беларуси во Франции Павла Латушко с председателем Французской академии наук Себастьяном Канделем, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси во Франции.
Собеседники обсудили перспективные направления двустороннего взаимодействия, в том числе исследования в сферах структурной биологии и биоорганической химии, материаловедения, здравоохранения на основе использования нейтронов, изучение археологических артефактов.
По итогам встречи достигнута договоренность о подготовке взаимных контактов на уровне руководства академий наук, а также научных учреждений.
Павел Латушко передал французской стороне приглашение от председателя Президиума Национальной академии наук Владимира Гусакова посетить Беларусь для обсуждения белорусско-французского сотрудничества в области науки и согласования новых направлений и механизмов совместной научной и научно-технической деятельности.
Французская академия наук - научная организация, основанная в 1666 году Людовиком XIV, является одной из первых академий наук в мире. Члены академии избираются на всю жизнь. В настоящее время насчитывается 150 полноправных членов, 300 членов-корреспондентов и 120 иностранных партнеров. Они делятся на две научные группы: математические и физические науки, а также химические, биологические, геологические и медицинские науки.-0
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