29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Франция заинтересованы в расширении практического взаимодействия между вузами двух стран. Об этом шла речь во время встречи министра образования Игоря Карпенко и Чрезвычайного и Полномочного Посла Франции в Беларуси Дидье Канесса, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства образования.

На встрече были определены приоритетные направления сотрудничества в сфере образования. Среди них изучение французского языка в белорусских школах и расширение практического взаимодействия между учреждениями высшего образования двух стран. В числе основных направлений межуниверситетского взаимодействия - обмен опытом и информацией в области новых технологий обучения иностранным языкам, организация краткосрочной мобильности студентов и преподавателей в рамках договорных отношений и совместной проектной деятельности, а также участие специалистов обеих стран в международных образовательных мероприятиях, проводимых на территории обоих государств.

В настоящее время белорусские учреждения высшего образования имеют более 25 прямых договоров о сотрудничестве с французскими вузами. Наиболее активны в этом БГУ, Гомельский государственный университет, Минский государственный лингвистический университет, Брестский государственный технический университет, БГТУ, БГЭУ, БНТУ, БГПУ, Белорусская государственная академия музыки.

Министерство образования Беларуси приняло приглашение принять участие в Конференции министров по вопросам развития Европейского пространства высшего образования, включая реализацию принципов Болонского процесса, которая пройдет 23-25 мая в Париже.-0-