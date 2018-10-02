Беларусь и Индия будут сотрудничать в подготовке кадров для судебной экспертизы

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские и индийские специалисты подписали сегодня в Минске соглашения о сотрудничестве, в том числе в подготовке кадров для судебной экспертизы. Такая информация размещена на сайте Государственного комитета судебных экспертиз (ГКСЭ), сообщает БЕЛТА.

Комитет посетили представители Университета судебных экспертиз штата Гуджарат. Во время визита они подписали с коллегами из научно-практического центра и института повышения квалификации и переподготовки кадров ГКСЭ соглашения о сотрудничестве. "В дальнейшем это позволит внедрять практико-ориентированные программы обучения для специалистов, в том числе в области генетики, психологии и других, организовывать и проводить совместные научные и научно-практические конференции, обмениваться научными статьями и разрабатываемыми сторонами методиками", - отметили в ГКСЭ.

Индийская делегация ознакомилась с основными направлениями деятельности ГКСЭ, посетила лаборатории, в которых исследуются наркотические и психотропные вещества, проводятся баллистические экспертизы. "Это первый визит индийской стороны в ГКСЭ, и иностранные гости особо подчеркнули, что для них важно не только непосредственное подписание соглашений, но в первую очередь реальная реализация предусмотренных соглашениями мероприятий. В ближайшее время планируется визит белорусских экспертов в Индию для обмена опытом и определения дальнейших конкретных направлений взаимодействия", - рассказали в Госкомитете.-0-

Фото ГКСЭ