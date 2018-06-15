Беларусь и Индия объявили конкурс совместных научно-технических проектов на 2019-2020 годы

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси и Министерство науки и технологий Индии объявили конкурс совместных научно-технических проектов на 2019-2020 годы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.
Заявки принимаются с 15 июня по 16 июля 2018 года по следующим приоритетным направлениям: энергетика, информационно-коммуникационные технологии, биотехнологии, медицина и фармация, агротехнологии, пищевая безопасность, защита окружающей среды.
Заявочные документы должны содержать подготовленный в установленном порядке бизнес-план и письменные обязательства государственного заказчика по практическому использованию результатов исследований и разработок и по долевому участию в финансировании. Заполненные формы необходимо направить в ГКНТ в печатном (в трех экземплярах) и электронном (на CD-диске) видах.
Конкурс совместных научно-технических проектов на 2019-2020 годы проводится в соответствии с соглашением между правительствами Беларуси и Индии об экономическом и техническом сотрудничестве от 15 октября 1998 года.-0-
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