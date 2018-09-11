11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Индия подпишут договор о взаимной правовой помощи по гражданским и экономическим делам, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства юстиции.
Этот вопрос рассматривался во время двусторонних консультаций, которые прошли в Минске. Документ позволит компетентным органам государств решать вопросы оказания правовой помощи по гражданским и экономическим делам путем выполнения поручений о производстве различных процессуальных действий. В соответствии с договором стороны будут признавать и исполнять судебные решения, вынесенные на территории другого государства.
По итогам стороны подписали протокол консультаций о достижении взаимопонимания по всем статьям проекта договора. Белорусская и индийская стороны примут меры, направленные на подписание документа в ближайшее время.-0-
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