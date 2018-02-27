Беларусь и Индия рассмотрят вопросы научно-технического сотрудничества 1-2 марта в Минске

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восьмое заседание совместной белорусско-индийской комиссии по сотрудничеству в области науки и техники пройдет 1-2 марта в Минске, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в Индии.

Во время заседания планируется детально обсудить все темы, которые были определены в качестве приоритетов научного и инновационного сотрудничества на переговорах глав государств во время визита Президента Беларуси в Индию в сентябре 2017 года.

В повестку дня включены вопросы наращивания сотрудничества в областях нано- и биотехнологий, робототехники и информационных технологий. Будет выведен на завершающую стадию вопрос открытия в Индии совместного белорусско-индийского центра демонстрации технологий. Планируется, что уже в самое ближайшее время белорусские и белорусско-индийские разработки будут демонстрироваться на базе Международного центра перспективных исследований порошковой металлургии и новых материалов в Хайдарабаде для их последующей коммерциализации.

Делегациям двух стран предстоит оценить ход реализации текущих совместных научно-исследовательских проектов в областях возобновляемой энергетики, лечения онкологических заболеваний, фармацевтики, новых материалов, криптографической защиты информации, а также согласовать сроки проведения в 2018 году очередного конкурса совместных научно-исследовательских работ.-0-