31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Испания обсуждают возможность заключения договоров о правовой помощи, сообщил корреспонденту БЕЛТА министр юстиции Олег Слижевский, комментируя итоги рабочего визита в Мадрид.

На встрече с министром юстиции Испании рассматривались дальнейшие перспективы двустороннего взаимодействия. В том числе речь шла о возможном заключении в будущем международных договоров между Беларусью и Испанией о правовой помощи по гражданским и экономическим, уголовным делам и о выдаче. "Если удастся достичь договоренности (а испанская сторона проработает вопрос, думаю, что у нас в первую очередь по этой тематике пройдут консультации между экспертами), это будет серьезным шагом на пути обеспечения защиты прав и законных интересов наших граждан, которые находятся на территории Испании, и граждан Испании, находящихся на территории Беларуси", - сказал Олег Слижевский.

В Мадриде министерства юстиции Беларуси и Испании заключили меморандум о взаимопонимании. В соответствии с ним белорусское и испанское ведомства смогут обмениваться опытом, знакомиться с новыми направлениями и актуальными тенденциями в сфере юстиции, в том числе посредством организации рабочих встреч, семинаров и стажировок для экспертов обоих государств. По словам Олега Слижевского, это первый шаг, направленный на установление более тесного правового сотрудничества между странами.

"Важно отметить, что этот меморандум стал первым за последние годы договором между Министерством юстиции Беларуси и Министерством юстиции государства, являющегося членом Европейского союза. Мы также рассчитываем, что впоследствии подобные соглашения, а также тема заключения международных договоров о правовой помощи будут предметом обсуждения и договоренности между Беларусью и другими государствами - членами Европейского союза", - резюмировал министр.-0-