23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Италия будут сотрудничать в области смягчения последствий изменения климата. Об этом сообщила первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Ия Малкина сегодня на открытии второго итало-белорусского форума по зеленой экономике, передает корреспондент БЕЛТА.

Ия Малкина отметила, что в Беларуси многое делается для достижения глобальных Целей устойчивого развития и внедрения принципов зеленой экономики. "Для нас очень важно, что Беларусь и Италия смогли договориться, готов меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области уязвимости, оценки рисков, адаптации и смягчения последствий изменения климата между Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси и Министерством окружающей среды и защиты земель и моря Италии. Приглашаем коллег из итальянского министерства посетить Беларусь для официального подписания данного меморандума", - сказала она.

Первый замминистра подчеркнула, что только совместными усилиями государства, бизнеса и гражданского сообщества можно достичь устойчивого социально-экономического развития. Применение наилучших технических методов и технологий позволяет не только сохранить окружающую среду, вывести производства на новый уровень, но и в итоге обеспечивает улучшение условий жизнедеятельности нашего и будущих поколений. Государственная экологическая политика является одним из основных компонентов национальной безопасности Беларуси. Важным достижением этой политики является реализация Национального плана действий по развитию зеленой экономике в Беларуси до 2020 года. Его стратегическая цель - повышение качества жизни населения на основе роста конкурентоспособности экономики, привлечение инвестиций и инновационное развитие.

Второй итало-белорусский форум, по словам Ии Малкиной, предоставляет хорошую возможность для установления сотрудничества по многим направлениям зеленой экономики. В форуме принимают участие представители около 50 итальянских и 140 белорусских предприятий. Среди приглашенных - основные белорусские правительственные учреждения, специализированные ассоциации и представительства совместных итало-белорусских предприятий. Мероприятие проводится для продвижения передовых достижений итальянской промышленности в области зеленой экономики с особым акцентом на управление отходами, возобновляемые источники (солнечные и ветровые электростанции), энергоэффективность в гражданском и промышленном строительстве, сельское хозяйство, "умные города". Мероприятие направлено на углубление и расширение двустороннего экономического сотрудничества между итальянскими и белорусскими предприятиями.

Форум организован посольством Италии в Беларуси при сотрудничестве с Confindustria Belarus и Белорусской торгово-промышленной палатой.-0-