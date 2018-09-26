Беларусь и Израиль изучают возможность совместных инвестпроектов в туристической отрасли

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Израиль изучают возможность совместных инвестиционных проектов в туристической отрасли. Этот вопрос обсуждался на встрече посла Беларуси в Израиле Владимира Скворцова с руководителями торговой палаты "Израиль-Беларусь", общины слонимских хасидов в Израиле, американского фонда памяти евреев города Слонима и еврейских местечек Беларуси, сообщили БЕЛТА в диппредставительстве.

"Во время встречи затрагивались аспекты, связанные с реализацией договоренностей, достигнутых в ходе шестого заседания белорусско-израильского комитета по торговому и экономическому сотрудничеству, которое состоялось 22 мая в Иерусалиме. Акцент был сделан на обсуждении перспектив привлечения в Беларусь израильских туристов с целью посещения мест исторической памяти еврейского народа, а также возможностей участия израильского бизнеса в совместных инвестиционных проектах в туристической отрасли", - отметили в диппредставительстве.

С директором торговой палаты Гедалией Колтанюком обсуждены возможности организации в ближайшие месяцы визитов израильских деловых кругов в Беларусь.

Руководитель загранучреждения также рассказал о двусторонних отношениях Беларуси и Израиля по различным направлениям взаимодействия. В частности, речь шла об итогах четвертого заседания консультативного совета по делам белорусов зарубежья, состоявшегося в МИД Беларуси 20 сентября. Отдельной темой были предстоящие в белорусской столице 22-23 октября Дни памяти к 75-й годовщине уничтожения Минского гетто. На них приглашена израильская делегация представителей органов законодательной и исполнительной власти.

Во время встречи отмечено позитивное взаимодействие Гродненского облисполкома с израильским инвестором "Хаусинг" по проекту строительства гостиничного комплекса в городском поселке Радунь. Объект возводится на месте паломничества религиозных евреев, где находится могила еврейского раввина и философа Хафеца Хаима.

Стороны обсудили вопросы, связанные с восстановлением на старом еврейском кладбище в Слониме могилы широко почитаемого в иудейском мире пророка Авраама Вайнберга. По словам президента фонда Шимона Левингера, в настоящее время совместно с заинтересованными, в том числе при поддержке местных властей и Еврейских общин Америки, ведутся работы по облагораживанию данного места. "Предполагается, что после восстановления объекта и создания соответствующей инфраструктуры его будут активно посещать хасиды из разных стран мира - последователи еврейского религиозного движения слонимского пророка", - отметили в посольстве. -0-