Беларусь и Израиль подпишут соглашение о научном сотрудничестве

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин и министр науки и технологий Израиля Офир Акунис подпишут соглашение о научном сотрудничестве. Об этом БЕЛТА сообщил пресс-секретарь ГКНТ Юрий Лукашевич.

Документом предусмотрено создание белорусско-израильской рабочей группы по взаимодействию в области науки и технологий, а также проведение конкурса совместных научно-технических проектов, семинаров, конференций и выставок.

Александр Шумилин в составе белорусской делегации примет участие в шестом заседании совместного белорусско-израильского комитета по торговому и экономическому сотрудничеству, которое пройдет в Иерусалиме 21-22 мая. Во время визита в Израиль предполагается также встреча Александра Шумилина с владельцем компании "БМ Холдинг" Муди Бен-Шахом. Стороны обсудят широкий круг вопросов: от трансфера технологий и сотрудничества в научно-технической сфере до взаимодействия с израильскими компаниями, производящими наукоемкую и высокотехнологичную продукцию в Беларуси. Председатель ГКНТ планирует посетить Израильское агентство по инновациям и Министерство сельского хозяйства Израиля для обсуждения вопросов создания белорусско-израильского агропромышленного парка.-0-