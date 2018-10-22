Беларусь и Израиль проведут конкурс научно-технических проектов

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси и Министерство науки и технологий Израиля объявляют конкурс совместных научно-технических проектов на 2019-2020 годы. Об этом БЕЛТА сообщили в ГКНТ.
Заявки на участие принимаются до 17 января 2019 года. Конкурс пройдет по двум направлениям: цифровое сельское хозяйство (большие данные, информационно-коммуникационные технологии, машинное обучение, искусственный интеллект и глубокое обучение, связанное с сельским хозяйством), общественные науки (методологии и модели для формирования национальной научной политики).
"Документы должны содержать подготовленный в установленном порядке бизнес-план, а также письменные обязательства по практическому использованию результатов исследований и разработок и по долевому участию в финансировании затрат по проекту", - отметили в ГКНТ. Заполненные формы с сопроводительным письмом необходимо направить в Государственный комитет по науке и технологиям в печатном и электронном видах.-0-
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