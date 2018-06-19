Беларусь и ЮНИСЕФ обсудили проблематику современных вызовов в вопросах защиты прав детей

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков в штаб-квартире Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Нью-Йорке встретился с исполнительным директором ЮНИСЕФ Генриеттой Фор, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.
Стороны обменялись мнениями об актуальных вопросах защиты прав и интересов детей, а также обсудили проблематику комплексных вызовов, которые стоят сегодня перед мировым сообществом в сфере обеспечения устойчивого прогресса в области защиты детей во всем мире.
Генриетта Фор - седьмой исполнительный директор ЮНИСЕФ. Эту должность занимает с 1 января 2018 года, с 2007 по 2009 год была администратором агентства США по международному развитию и директором по внешней помощи США.-0-
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