Беларусь и Казахстан развивают сотрудничество в области СМИ

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Казахстан развивают сотрудничество в области средств массовой информации. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве информации.

"В минувшем году во время официального визита в Беларусь Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева министр информации Беларуси Александр Карлюкевич и министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев подписали соглашение между правительствами двух стран о сотрудничестве в области средств массовой информации. На днях документ вступил в силу", - отметили в ведомстве.

Соглашение предусматривает дальнейшее развитие сотрудничества между информационными агентствами, а также организациями, осуществляющими производство и распространение средств массовой информации, обмен СМИ, печатными и аудиовизуальными материалами о Беларуси и Казахстане. В соответствии с соглашением каждая из сторон будет оказывать необходимую помощь журналистам, фотографам, телевизионным и издательским группам, направленным редакциями СМИ одной из сторон для осуществления профессиональной деятельности на территории государства другой стороны.-0-