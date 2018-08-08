Беларусь и Китай будут укреплять сотрудничество в области почтовых и логистических услуг

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный директор РУП "Белпочта" Владимир Матусевич и генеральный директор ЗАО "Чайна Мерчантс СиЭйчЭн-БиЭлАр Коммерческая и Логистическая компания" Ду Баочжун сегодня подписали меморандум о сотрудничестве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе "Белпочты".
Меморандум предусматривает всестороннее взаимодействие в области почтовых, финансовых и логистических услуг. Стороны отметили важность и перспективность взаимного сотрудничества, реализации совместных проектов по доставке и транзиту почты.
Делегация китайской компании посетила цех по обработке авиапочты на территории Национального аэропорта Минск, ознакомилась с технологическими решениями приема, обработки международных почтовых отправлений.-0-
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