Беларусь и Китай будут укреплять сотрудничество в области почтовых и логистических услуг

Во время церемонии подписания. Фото "Белпочты"

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный директор РУП "Белпочта" Владимир Матусевич и генеральный директор ЗАО "Чайна Мерчантс СиЭйчЭн-БиЭлАр Коммерческая и Логистическая компания" Ду Баочжун сегодня подписали меморандум о сотрудничестве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе "Белпочты".

Меморандум предусматривает всестороннее взаимодействие в области почтовых, финансовых и логистических услуг. Стороны отметили важность и перспективность взаимного сотрудничества, реализации совместных проектов по доставке и транзиту почты.

Делегация китайской компании посетила цех по обработке авиапочты на территории Национального аэропорта Минск, ознакомилась с технологическими решениями приема, обработки международных почтовых отправлений.-0-