Беларусь и Китай изучат возможность создания межиздательского центра

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Китай изучат возможность создания международного межиздательского центра. Об этом сегодня журналистам сообщил директор УП "Мастацкая лiтаратура" Александр Бадак, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время переговоров на Пекинской книжной выставке китайская сторона выступила с предложением создать при УП "Мастацкая лiтаратура" китайскую редакцию. "Эта редакция будет отвечать за совместные проекты. Такая форма сотрудничества не новая. Подобная работа уже налажена в Польше и Болгарии", - сказал Александр Бадак.

"Еще одно предложение, прозвучавшее в Пекине и касающееся "Мастацкай лiтаратуры", - это создание международного межиздательского центра. Но это перспектива более отдаленная. Я думаю, наши коллеги из Китая хотят посмотреть, как мы будем налаживать отношения при создании китайской редакции при издательстве, после чего, возможно, будет создан такой центр. Он сможет аккумулировать все то, что происходит у нас в книгоиздании между Китаем и Беларусью. Все это для нас выгодно как в финансовом плане, так и в культурном", - добавил руководитель.

Пекинская международная книжная выставка прошла в столице Китая 22-27 августа. В ней приняли участие белорусские книгоиздатели. В ходе выставки был подписан договор о выпуске серии книг "Концептуальные вопросы китайской культуры", рассматривалась возможность подготовки с издательством "Белорусская энциклопедия" белорусско-китайского и китайско-белорусского словаря, а также китайских разговорников, обсуждались технологические возможности компании HUAWEI по совершенствованию деятельности и модернизации книготорговой сети "Белкнига" с учетом SEO-возможностей компании. В свою очередь коллеги из КНР заинтересовались возможностью издания белорусских народных сказок на китайском языке.-0-