Беларусь и Китай объявили конкурс совместных научно-технических проектов на 2019-2020 годы

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси и Министерство по науке и технологиям Китая объявили конкурс совместных научно-технических проектов на 2019-2020 годы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

Заявки принимаются по следующим приоритетным направлениям: электроника и информационно-коммуникационные технологии, новые материалы, механика и инженерия, энергоэффективность и энергосбережение, металлургия, биотехнологии, химия, агропромышленные технологии, промышленные и строительные технологии и производство.

Заявочные документы должны содержать подготовленный в установленном порядке бизнес-план, письменные обязательства государственного заказчика по практическому использованию результатов исследований и разработок и по долевому участию в финансировании. Заполненные формы необходимо направить в ГКНТ до 16 августа 2018 года в печатном (в трех экземплярах) и электронном (на CD-диске) видах.

Конкурс совместных научно-технических проектов на 2019-2020 годы проводится в соответствии с соглашением между правительствами Беларуси и Китая о научно-техническом сотрудничестве от 24 апреля 1992 года.-0-