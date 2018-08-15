Беларусь и Китай обсудят развитие сотрудничества в совместной боевой подготовке

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны Беларуси Олег Белоконев во время официального визита в КНР обсудит развитие сотрудничества в совместной боевой подготовке, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

Визит пройдет с 15 по 18 августа. "Планируется провести переговоры с начальником Объединенного штаба Центрального военного совета КНР Ли Цзочэном. Стороны обсудят актуальные вопросы развития сотрудничества в таких областях, как совместная боевая подготовка, военное образование, а также взаимодействие в рамках Шанхайской организации сотрудничества", - проинформировали в Минобороны.

Кроме того, планируется, что Олег Белоконев 17 августа в городе Цзинань будет наблюдать за активной фазой совместной белорусско-китайской контртеррористической тренировки (учения) "Атакующий сокол - 2018". Ожидается также, что он примет участие в официальной церемонии закрытия.

Как сообщалось, учение "Атакующий сокол" проходит 4-18 августа в Цзинань (провинция Шаньдун). В нем принимают участие около 50 военнослужащих сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси. Тренировка проводится регулярно с целью укрепления партнерства двух армий в сфере решительного противодействия террористическим угрозам.-0-