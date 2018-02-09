9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Китай планируют организовать совместное бюро научных исследований. Такая информация размещена на сайте Национального агентства инвестиций и приватизации, сообщает БЕЛТА.

Сегодня в Минске подписан трехсторонний меморандум о сотрудничестве между административным комитетом зоны международного экономического сотрудничества мэрии города Циндао (Китай), Объединенным институтом машиностроения НАН и компанией Easy Best (Beijing) Fund Management Company Limited.

Подписанный сегодня меморандум создаст платформу для дальнейшего сотрудничества двух стран в организации совместного белорусско-китайского бюро научных исследований, отметил начальник комитета зоны международного экономического сотрудничества Циндао Чжао Шиюй.

Во время встречи членам китайской делегации были представлены научные исследования и разработки в области машиностроения, производства новых конкурентоспособных моделей автомобильной, тракторной, сельскохозяйственной и коммунальной техники и их компонентов, разработки машиностроительных материалов и технологий, в том числе наноматериалов и нанотехнологий. Стороны договорились о сотрудничестве в рамках развития Экономического пояса Шелкового пути как части инициативы "Один пояс - один путь", продвижения проектов в области механики и машиностроения, в том числе электротранспорта.

Во время визита в Минск китайская делегация посетила индустриальный парк "Великий камень", где смогла ознакомиться с преимуществами работы в особой экономической зоне.-0-