Беларусь и Китай создадут исследовательский центр по разработке средств защиты от ЧС

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Китай создадут исследовательский центр по разработке современных средств защиты от чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил сегодня государственный секретарь Совета Безопасности Станислав Зась на встрече руководства Администрации Президента Беларуси с китайской делегацией во главе с членом Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Компартии Китая, секретарем Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Чжао Лэцзи, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас есть хорошие наработки, которые нужно развивать, в том числе и проект по созданию в Беларуси совместного исследовательского центра по разработке современных средств защиты от чрезвычайных ситуаций. Мы уже вышли на этап практических шагов по созданию этого центра и его оснащению", - рассказал Станислав Зась.

В марте в Китае было создано Министерство по управлению чрезвычайными ситуациями. В этой связи белорусская сторона подготовила проект межведомственного соглашения о сотрудничестве и направила его на согласование в Пекин. "Хотелось, чтобы у нас не было ни задержек, ни паузы по развитию сотрудничества в этой сфере деятельности", - добавил госсекретарь.

Станислав Зась также отметил успешное взаимодействие двух государств в военно-технической области. Специалисты стран уже имеют опыт тесного взаимодействия - например, вместе разрабатывали образцы ракетной техники и спутниковые системы связи.

"Считаем очень полезным и эффективным комплексирование возможностей наших военно-промышленных комплексов для совместного создания образцов вооружения и техники и их продвижения на рынке", - заявил он.-0-