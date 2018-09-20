Беларусь и Китай создадут исследовательский центр по разработке средств защиты от ЧС

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Китай создадут исследовательский центр по разработке современных средств защиты от чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил сегодня государственный секретарь Совета Безопасности Станислав Зась на встрече руководства Администрации Президента Беларуси с китайской делегацией во главе с членом Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Компартии Китая, секретарем Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Чжао Лэцзи, передает корреспондент БЕЛТА.
"У нас есть хорошие наработки, которые нужно развивать, в том числе и проект по созданию в Беларуси совместного исследовательского центра по разработке современных средств защиты от чрезвычайных ситуаций. Мы уже вышли на этап практических шагов по созданию этого центра и его оснащению", - рассказал Станислав Зась.
В марте в Китае было создано Министерство по управлению чрезвычайными ситуациями. В этой связи белорусская сторона подготовила проект межведомственного соглашения о сотрудничестве и направила его на согласование в Пекин. "Хотелось, чтобы у нас не было ни задержек, ни паузы по развитию сотрудничества в этой сфере деятельности", - добавил госсекретарь.
Станислав Зась также отметил успешное взаимодействие двух государств в военно-технической области. Специалисты стран уже имеют опыт тесного взаимодействия - например, вместе разрабатывали образцы ракетной техники и спутниковые системы связи.
"Считаем очень полезным и эффективным комплексирование возможностей наших военно-промышленных комплексов для совместного создания образцов вооружения и техники и их продвижения на рынке", - заявил он.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4436 BYN
|2.44 BYN
|2.45 BYN
|USD
|2.0884 BYN
|2.08 BYN
|2.089 BYN
|RUB
|3.1453 BYN
|3.136 BYN
|3.148 BYN