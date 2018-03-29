Беларусь и Китай создадут на базе БГУ совместный научный центр для молодых исследователей

Во время встречи Андрея Косовского (второй справа налево) с Хью Квингом. Фото ГКНТ

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Китай создадут на базе Белорусского государственного университета совместный научный центр для молодых исследователей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

О таком решении стало известно на встрече первого заместителя председателя Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Андрея Косовского с ректором Чжэцзянского Шужэнь университета Хью Квингом. По словам Андрея Косовского, соглашение о создании белорусско-китайского центра планируется подписать в текущем году между ГКНТ, правительством провинции Чжэцзянь, Белорусским государственным университетом и Чжэцзянским Шужэнь университетом.

Также в 2018 году планируется создать инкубатор трансфера технологий с провинцией Хэйлунцзян на базе технологического парка БНТУ "Политехник". Перспективы его создания и совместных научных лабораторий обсуждались сегодня на встрече заместителя председателя ГКНТ Сергея Щербакова с заместителем директора департамента науки и техники провинции Хэйлунцзян (КНР) Ван Шуанмэй.-0-