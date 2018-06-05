Беларусь и Китай укрепляют сотрудничество в сфере права

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы взаимодействия в сфере права обсуждены на состоявшейся 5 июня встрече заместителя главы Администрации Президента Беларуси Владимира Жевняка и члена партийного комитета в ранге заместителя министра юстиции Китая Гань Цзанчуня, сообщает БЕЛТА.

Во время переговоров рассмотрены прошедшие в Беларуси и Китае изменения в структуре судебной системы, реформы адвокатуры и нотариата. Отдельно обсуждены вопросы применения IT-технологий в сфере права, их внедрения в процессы государственного регулирования, использования при взаимодействии госорганов и населения, субъектов хозяйствования и средств массовой информации.

Стороны наметили перспективные направления сотрудничества Администрации Президента Беларуси и Министерства юстиции Китая для обмена опытом в области формирования законодательства и практики его применения.-0-