20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Китай в 2019 году совместно проведут Год образования. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас сегодня на встрече с членом Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Компартии Китая, секретарем Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Чжао Лэцзи, передает корреспондент БЕЛТА.

"2019 год станет Годом образования в Беларуси и Китае. Полагаю, открытие в Беларуси кампуса одного из ведущих китайских университетов должно стать хорошим результатом нашей совместной работы", - сказал Сергей Румас.

Премьер-министр отметил успешную практику проведения тематического года в двусторонних отношениях. Главный результат проведения Года туризма Беларуси в Китае в 2018 году - это подписанное в Циндао соглашение и взаимном безвизовом режиме для граждан двух стран.

Сергей Румас поздравил Чжао Лэцзи с наступающим государственным праздником - Днем провозглашения Китайской Народной Республики, который отмечается 1 октября. Премьер-министр также подчеркнул, что правительство Беларуси уделяет огромное внимание развитию экономических отношений с Китаем.

В свою очередь Чжао Лэцзи отметил, что двусторонние отношения имеют здоровую и стабильную тенденцию развития. "Китай и Беларусь - хорошие друзья и партнеры, которые постоянно оказывают друг другу искреннюю помощь. Под стратегическим руководством глав двух государств отношения вступили в новый этап стратегического партнерства, для которого характерны взаимное доверие и выгода", - добавил он.-0-