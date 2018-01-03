Беларусь и КНР планируют новые переводы и издание произведений авторов двух стран в 2018 году

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Китай планируют новые проекты по переводу и изданию произведений авторов двух стран в 2018 году, сообщили БЕЛТА в Министерстве информации.

Год будет очень насыщен совместными мероприятиями в сфере печати и информации. Ожидается, что его начало будет отмечено широким участием издательских организаций КНР в Минской международной книжной выставке-ярмарке. "Планируется, что ее результатом станут новые совместные проекты по переводу и изданию произведений авторов Беларуси и Китая", - рассказали в Мининформе.

В мае, когда будет проходить XХII Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі", намечается очередной пресс-тур китайских журналистов в Беларусь. Его основной темой станет Год туризма в белорусско-китайских отношениях. Кроме того, планируется проведение совместных конкурсов, старт новых проектов между редакциями ведущих государственных СМИ двух стран.

В свою очередь посол Беларуси в КНР Кирилл Рудый отметил продуктивность и результативность 2017 года для белорусско-китайских отношений в медийной сфере и литературе. Успешно проведен ряд мероприятий, в том числе первый пресс-тур китайских СМИ в Беларусь, встреча Президента Александра Лукашенко с китайскими журналистами. Белорусская делегация на Пекинской международной книжной выставке представила лучшие образцы книг, проведен конкурс эссе о Беларуси.-0-