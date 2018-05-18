Беларусь и Куба обсудили перспективы сотрудничества в здравоохранении и биотехнологиях

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перспективы сотрудничества в здравоохранении и биотехнологиях обсуждены на заседании совместной белорусско-кубинской комиссии по сотрудничеству в области науки и технологий, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям (ГКНТ).

Председатель ГКНТ Александр Шумилин отметил, что здравоохранение, биотехнологии, сельское хозяйство и машиностроение являются перспективными направлениями для развития научно-технического и инновационного сотрудничества с Кубой. В настоящее время страны выполняют первый совместный проект в сфере биотехнологий, который предусматривает получение высокоактивных штаммов бактерий с широким спектром антагонистического действия для защиты овощных культур.

"Важным шагом для активизации и углубления нашего взаимодействия станет подписание в августе новой исполнительной программы белорусско-кубинского научно-технического и инновационного сотрудничества на 2018-2020 годы, а также проведение конкурса совместных научно-технических проектов на 2019-2020 годы", - подчеркнул Александр Шумилин.

Он также отметил перспективы двустороннего сотрудничества в сфере ИКТ и высоких технологий. В этой связи предполагается реализация совместных проектов с Парком высоких технологий.

Второе заседание совместной белорусско-кубинской комиссии по сотрудничеству в области науки и технологий проходит в Минске с 17 по 18 мая. Кубинскую делегацию возглавляет заместитель министра науки, технологий и окружающей среды Данило Алонсо Мадерос. Первое заседание прошло в мае 2016 года в Гаване.-0-