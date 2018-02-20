Беларусь и Куба обсудят сотрудничество в области науки и технологий

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второе заседание совместной белорусско-кубинской комиссии по сотрудничеству в области науки и технологий пройдет в Минске в 2018 году, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси.
Повестку предстоящего мероприятия сегодня обсудили председатель ГКНТ Беларуси Александр Шумилин и Чрезвычайный и Полномочный Посол Кубы в Беларуси Хуан Вальдес Фигероа. Стороны также рассмотрели итоги конкурса белорусско-кубинских научно-технических проектов и результаты проведения национальной экспозиции Беларуси на Международной гаванской ярмарке FIHAV.
В пресс-службе также отметили, что Беларусь и Куба планируют реализовать несколько проектов по приоритетным направлениям двустороннего сотрудничества, в том числе в области биотехнологий, медицины, фармации и медицинских технологий.-0-
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