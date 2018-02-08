8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Латвия будут развивать сотрудничество в природоохранной сфере. Об этом шла речь во время встречи министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрея Худыка с министром охраны окружающей среды и регионального развития Латвии Каспарсом Герхардсом. Такая информация размещена на сайте Минприроды Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Во время встречи министры обсудили перспективные направления развития двустороннего сотрудничества в природоохранной сфере, в том числе комплекс мер по реализации программы сотрудничества между Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси и Министерством охраны окружающей среды и регионального развития Латвии на 2018-2022 годы. Данная программа была подписана 7 февраля. Она предусматривает мероприятия по сохранению и устойчивому использованию биологического и ландшафтного разнообразия, водных ресурсов, гидрометеорологической деятельности, мониторингу окружающей среды, а также в области научных исследований, подготовки кадров и другие.

Андрей Худык и Каспарс Герхардс выразили намерение продолжить совместную работу по подготовке подписания в ближайшей перспективе соглашения между правительством Беларуси и правительством Латвии о сотрудничестве в области охраны и рационального использования трансграничных вод, улучшения их качества, сохранения и, если необходимо, восстановления экосистем. Они также обсудили перспективы взаимодействия в области регулирования обращения с отходами.

Обе стороны выразили уверенность в том, что плодотворное сотрудничество между ведомствами в области охраны окружающей среды будет развиваться.-0-