Беларусь и Латвия модернизируют пункты пропуска на границе к II Европейским играм и ЧМ по хоккею

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Латвия модернизируют инфраструктуру пунктов пропуска на совместной границе при подготовке к II Европейским играм и чемпионату мира по хоккею. Этот вопрос обсудили на встрече заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас и руководитель дирекции политики безопасности и международных организаций Министерства иностранных дел Латвии Эдгарс Скуя, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"В контексте подготовки к II Европейским играм 2019 года в Минске и совместному чемпионату мира по хоккею в Минске и Риге в 2021 году собеседники отметили важность дальнейшего совершенствования оперативного взаимодействия пограничных и таможенных служб двух стран, а также согласованных совместных шагов по модернизации инфраструктуры пунктов пропуска на белорусско-латвийской границе", - рассказали в пресс-службе.

Дипломаты обсудили перспективы двустороннего взаимодействия Беларуси и Латвии в политической и военно-политической областях, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и европейской безопасности.

Стороны положительно оценили динамику политического диалога и развития межведомственного и регионального сотрудничества между двумя странами. Был отмечен регулярный характер и основательность консультаций между внешнеполитическими ведомствами по вопросам общеевропейской безопасности и мерам укрепления доверия и безопасности.-0-