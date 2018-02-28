Беларусь и Литва объявили конкурс совместных научно-технических проектов на 2019-2020 годы

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси и Министерство образования и науки Литвы объявили конкурс совместных научно-технических проектов на 2019-2020 годы. Такая информация размещена на сайте ГКНТ, сообщает БЕЛТА.

Заявки на конкурс принимаются по таким приоритетным направлениям белорусско-литовского сотрудничества, как новые материалы, медицина, медицинская техника и оборудование, фотоника и лазерные технологии, фармация и промышленные биотехнологии, информационно-коммуникационные технологии, инновационные технологии в сельском хозяйстве, экология, ресурсо- и энергосберегающие технологии, гуманитарные и социальные исследования.

Документы для подачи заявки должны содержать подготовленный в установленном порядке бизнес-план, письменные обязательства по практическому использованию результатов исследований и разработок, а также по долевому участию в финансировании затрат по проекту. Заполненные формы необходимо направить в ГКНТ до 26 апреля 2018 года в печатном (в трех экземплярах) и электронном (на CD-диске) видах.

В конкурсе совместных белорусско-литовских научно-технических проектов на 2019-2020 годы не могут принимать участие коллективы ученых и научные учреждения обеих стран, которые получали двустороннее финансирование по итогам конкурса проектов на 2015-2016 годы или 2017-2018 годы.

Конкурс научно-технических проектов на 2019-2020 годы проводится в соответствии с соглашением между правительством Беларуси и правительством Литвы о сотрудничестве в области науки и технологий от 24 января 2008 года.-0-