Беларусь и Литва обсудили перспективы развития сотрудничества в области медицины и биотехнологий

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин и Чрезвычайный и Полномочный Посол Литвы в Беларуси Андрюс Пулокас обсудили перспективы научно-технического и инновационного взаимодействия, в том числе в области медицины и медицинской техники, биотехнологий, фармации и информационно-коммуникационных технологий, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

В ближайшее время стороны планируют провести заседание белорусско-литовской комиссии по сотрудничеству в области науки и технологий и утвердить новый перечень совместных белорусско-литовских проектов.

В 2017 году по линии Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований выполнялось шесть белорусско-литовских научно-технических проектов, а по программе "Горизонт 2020" - 11. ГКНТ осуществлял финансирование восьми совместных проектов.

В II квартале текущего года в Минске состоится четвертый белорусско-прибалтийский форум "Сотрудничество - катализатор инновационного роста".-0-