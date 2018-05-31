31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Литва уточнят вопросы прохождения государственной границы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

"С 31 мая по 1 июня в Тракае специалисты Государственного пограничного комитета и государственного предприятия "Белгеодезия" совместно со специалистами Службы охраны государственной границы и Национальной земельной службы Литвы рассмотрят вопросы прохождения государственной границы между двумя государствами на отдельных ее участках путем полевого осмотра русла реки Вилейка", - рассказали в Госкомимуществе.

Также в ходе заседания белорусско-литовской совместной комиссии по уточнению прохождения государственной границы ее участникам предстоит утвердить протоколы встреч рабочей группы "Хомич - Шпурайте" на основе мониторинга водных участков государственной границы по материалам дистанционного зондирования Земли. Специалисты обеих стран согласуют виды работ, которые выполнят.

От предприятия "Белгеодезия" в работе совместной комиссии принимают участие начальник управления геодезии Андрей Пархоменко и начальник отдела фотограмметрических работ Людмила Мицевич.-0-