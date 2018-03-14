Беларусь и Литва выработают меры по упрощению таможенных операций на время II Евроигр

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Литва выработают меры, направленные на упрощение и ускорение совершения таможенных операций в пунктах пропуска на белорусско-литовской границе в период проведения II Европейский игр, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного таможенного комитета.

В Вильнюсе 14 марта между таможенными ведомствами Беларуси и Литвы был подписан меморандум по вопросам взаимодействия на период проведения II Европейских игр.

"Документ подписан во время встречи председателя Государственного таможенного комитета Юрия Сенько с генеральным директором Таможенного департамента при Министерстве финансов Литвы Арунасом Адоменасом. Основная тема, которая обсуждалась на мероприятии, - выработка конкретных мер, направленных на упрощение и ускорение совершения таможенных операций в пунктах пропуска на белорусско-литовской границе в период проведения в Беларуси II Европейских игр с 21 по 30 июня 2019 года", - пояснили в ГТК.

Кроме того, был рассмотрен ряд вопросов, касающихся ситуации на белорусско-литовском участке границы, эффективности функционирования системы предварительного уведомления о возникновении чрезвычайных ситуаций, а также развития инфраструктуры пунктов пропуска.

"В целом данная встреча направлена на повышение уровня практического взаимодействия таможенных служб сопредельных государств, а также на принятие необходимых мер по бесперебойному функционированию пунктов пропуска в преддверии и в период проведения в Беларуси международного спортивного мероприятия", - подчеркнули в ведомстве.-0-