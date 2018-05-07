Беларусь и ОАЭ будут развивать сотрудничество в сфере предотвращения чрезвычайных ситуаций

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Объединенные Арабские Эмираты будут развивать сотрудничество в сфере предотвращения чрезвычайных ситуаций, сообщили БЕЛТА в МЧС Беларуси.

Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко принимает участие в заседании совместного комитета по сотрудничеству между правительствами Беларуси и ОАЭ, которое проходит 6-7 мая в Абу-Даби. "Сегодня будет подписан меморандум о взаимопонимании между Министерством по чрезвычайным ситуациям Беларуси и Высшим советом по национальной безопасности Объединенных Арабских Эмиратов, представленным Национальным агентством по управлению кризисами и катастрофами. Документом предусмотрено развитие сотрудничества в области действий при чрезвычайных ситуациях и в сфере работы по их предотвращению, снижению уязвимости, восстановлению после возможных негативных последствий катастроф", - рассказали в МЧС.

Ранее состоялась встреча с генеральным директором Национального агентства по управлению кризисами и катастрофами Высшего совета по национальной безопасности ОАЭ Джамалем Мухаммедом аль-Хосани. Обсуждались двусторонние отношения по подготовке кадров на базе Университета гражданской защиты МЧС Беларуси, взаимодействие по обучению детей и молодежи основам безопасности жизнедеятельности, участие в спортивных и обучающих мероприятиях.-0-