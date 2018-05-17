17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и ОАЭ развивают сотрудничество в области СМИ, сообщили БЕЛТА в Министерства информации.

По итогам четвертого заседания совместного комитета по сотрудничеству между правительством Беларуси и правительством ОАЭ была подписана исполнительная программа по реализации соглашения о сотрудничестве в области средств массовой информации на 2018-2022 годы.

Документом предусматривается участие издательств, редакций, распространителей средств массовой информации, полиграфических организаций Объединенных Арабских Эмиратов в специализированных ярмарках, проводимых в Беларуси, в частности, в международной специализированной выставке "СМІ ў Беларусі", Минской международной книжной выставке-ярмарке, иных международных мероприятиях.

Аналогичным образом белорусские организации будут принимать участие в специализированных ярмарках, проводимых в ОАЭ, в частности, в Международной книжной выставке-ярмарке в Абу-Даби и Международной книжной ярмарке в Шардже.

Также планируется организовать взаимный обмен сотрудниками средств массовой информации с целью обмена опытом и развития сотрудничества.-0-