Беларусь и Перу отмечают положительную динамику в развитии военно-технического сотрудничества

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Между Беларусью и Перу отмечается положительная динамика в развитии военно-технического сотрудничества. Об этом сообщили БЕЛТА в Государственном военно-промышленном комитете по итогам встречи председателя Госкомвоенпрома Олега Двигалева с командующим ВВС Перу генералом авиации Хавьером Рамиресом Гильеном.

На встрече, которая состоялась в Минске, также присутствовали члены перуанской делегации и представители организаций оборонного сектора экономики Беларуси.

Стороны отметили определенные результаты взаимодействия, а также обсудили перспективы сотрудничества. По итогам встречи участники подтвердили обоюдную заинтересованность в развитии военно-технического сотрудничества по широкому спектру направлений.

Между правительствами Беларуси и Перу действует соглашение о военно-техническом сотрудничестве, подписанное 20 октября 2011 года в Минске и ратифицированное 13 июля 2012 года. Оно является важнейшим правовым документом, определившим основные направления и формы сотрудничества в этой сфере между двумя странами.-0-