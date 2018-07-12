12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Польша будут развивать сотрудничество в природоохранной сфере. Об этом шла речь во время рабочей встречи министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрея Худыка с Чрезвычайным и Полномочным Послом Польши в Беларуси Артуром Михальским. Такая информация размещена на сайте Минприроды, сообщает БЕЛТА.

Андрей Худык отметил, что Беларусь и Польша накопили большой практический опыт сотрудничества в области охраны окружающей среды. "Экология не имеет границ, поэтому мы будем и дальше развивать наше сотрудничество в данной сфере", - подчеркнул он. Обе стороны выразили уверенность в дальнейшем углублении плодотворного взаимодействия.

Беларусь и Польша создали рабочие группы по трансграничному объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО "Беловежская пуща", по водным ресурсам. Поставленные задачи успешно решаются. Также функционирует Западно-Бугский бассейновый совет, координационный совет трансграничного белорусско-польско-украинского биосферного резервата "Западное Полесье". Проводятся совместные научно-практические исследования, направленные на сохранение зубра европейского в Беларуси и Польше, реализуется ряд других совместных мероприятий.-0-