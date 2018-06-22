Беларусь и Польша обсудили сотрудничество в области контроля над вооружениями

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 19-21 июня прошла рабочая встреча представителей вооруженных сил Беларуси и Польши по вопросу выполнения Договоренности о наборе дополнительных к Венскому документу 2011 года мер по укреплению доверия и безопасности, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.

В ходе встречи стороны оценили выполнение положений договоренности в 2017 году, рассмотрели предложения, направленные на повышение эффективности применяемых дополнительных мер доверия и безопасности, а также согласовали вопросы двустороннего сотрудничества в области контроля над вооружениями в 2019 году.-0-